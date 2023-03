Jena - Mehr als 120 Vertreter gemeinwohlorientierter Projekte und Initiativen kommen am Dienstag an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena zum 20. Mitteldeutschen Fundraisingtag zusammen. Mit Fundraising - „fund“ steht im Englischen für „Schatz“ oder „Kapital“ und „to raise“ für „Heben“ oder „Beschaffen“ - sollen Unterstützer für gemeinnützige Projekte gewonnen werden.

Die Spendenbereitschaft sei trotz steigender Preise nicht eingebrochen, sagte Doris Voll vom Fundraising-Forum. Der Verein richtet das Treffen seit 2004 gemeinsam mit der Diakonie Mitteldeutschland, der Ernst-Abbe-Hochschule Jena und der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands aus.

Das Treffen richtet sich an soziale Einrichtungen, Vereine, Bildungsträger und gemeinnützige Organisationen. Mit Seminaren und Vorträgen bilden sich haupt- und ehrenamtliche Akteure zu unterschiedlichen Aspekten rund um das Einwerben von Spendengeldern weiter. Während des Kongresses werden drei Preise für besonders kreative, beispielhafte und nachahmenswerte Fundraising-Aktionen vergeben.

„Wir spüren, dass die Menschen immer noch helfen wollen“, sagte Voll. Die Entwicklungen in den vergangenen Jahren hätten ihrer Beobachtung nach bei vielen Menschen das Gefühl verstärkt, dass es auch eine Verpflichtung zum Helfen gebe und dass dieses Engagement eine Gesellschaft zusammenhalte.