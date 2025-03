Berlin - Für den 1. FC Union Berlin geht der Abstiegskampf am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt weiter. Frankfurt tankte durch das 2:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Europa-League bei Ajax Amsterdam Selbstvertrauen. Union steckt in der Krise. Das Hinspiel am 27. Oktober 2024 endete 1:1.

Abstand

Der Abstand zwischen beiden Mannschaften ist gewaltig. Frankfurt liegt mit 42 Punkten auf Platz drei. Union verfügt als Tabellen-13. lediglich über 23 Zähler.

Negativtrend

Auf nationaler Ebene ist der Trend bei beiden Mannschaften negativ. Frankfurt musste zuletzt gegen die deutschen Vorzeigeteams Bayer Leverkusen (1:4) und bei Bayern München (0:4) zwei deftige Niederlagen hinnehmen. Für Union setzte es gegen Holstein Kiel (0:1), bei Borussia Dortmund (0:6) und gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) drei Pleiten in Folge.

Tendenz

In Bundesliga-Partien bei den Frankfurtern hat Union eine negative Bilanz. Nur 2019/20 gewannen die Berliner die erste von fünf Begegnungen mit 2:1. Es folgten drei Niederlagen und in der Vorsaison ein torloses Remis.

Unterschied

Beide Mannschaften mussten in dieser Saison 37 Gegentreffer hinnehmen. Mit 50 Toren hat Frankfurt allerdings 30 mehr als Union (20) erzielt.

Wiedersehen

Union-Torwart Frederik Rönnow spielte von 2018 bis 2021 für Frankfurt. Der Däne bestritt in dieser Zeit aber nur 21 Pflichtspiele. Erst im Laufe der folgenden Zeit bei Union avancierte er zur Bundesliga-Stammkraft. Bei Frankfurt arbeitet Unions früherer Mannschaftsarzt Fabian Plachel.