Berlin - Für den 1. FC Union Berlin geht es nach der Länderspielpause in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel weiter. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) tritt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart beim SC Freiburg an.

Favorit: Gastgeber Freiburg geht als Favorit ins Spiel. Der Tabellensechste hat aktuell 42 Zähler auf dem Konto und einen Europacup-Platz fest im Blick. Union muss als Tabellen-13. (27 Punkte) noch nach unten schauen. Die Eisernen haben von den letzten neun Bundesliga-Begegnungen gegen Freiburg aber nur eine verloren (2022/23: 1:4 in Freiburg).

Aufwind: Freiburg ist seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen. Die jüngsten drei Partien endeten jeweils mit einem Unentschieden. Union konnte in den letzten beiden Partien gegen Bayern München (1:1) und bei Eintracht Frankfurt (2:1) gegen Spitzenteams punkten.

Bilanz: In der Heimtabelle liegt Freiburg mit 26 Punkten hinter München (34) und Bayer Leverkusen (27) auf Rang drei. In Freiburg konnte Union in der Vorsaison (0:0) zuletzt punkten. Zudem gab es 2021/22 (4:1) und 2020/21 (1:0) schon Bundesliga-Dreier in Freiburg.

Elfmeter-Töter: Im Hinspiel am 8. November (0:0) hielt Union-Torwart Frederik Rönnow gegen Vincenzo Grifo den zweiten seiner bislang drei Elfmeter in dieser Spielzeit und damit einen Punkt fest.

Distanz: Die Fahrtstrecke zwischen Köpenick und Freiburg beträgt rund 820 Kilometer. Das ist für die Berliner die größte Distanz in der Bundesliga. Ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub gibt es für die Unioner Alexander Schwolow, Janik Haberer und Woo-Yeong Jeong.