Leipzig (dpa) -

Stellt RB einen Vereinsrekord ein?

RB kann mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg einen Vereinsrekord einstellen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose ist seit zwölf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Der Vereinsrekord aus der Saison 2019/2020 steht bei 13 Partien, damals unter Trainer Julian Nagelsmann.

Rückkehr des ersten Bundesliga-Coaches

Mit Ralph Hasenhüttl kehrt der erste Leipziger Bundesliga-Trainer in die Red-Bull-Arena zurück. Der Österreicher war von 2016 bis 2018 RB-Coach. Mit 67 Punkten - bis heute Vereinsrekord - wurde das Team gleich in der ersten Saison im Oberhaus Vizemeister.

Knackt Rose diesmal die 100?

Glück im vierten Versuch? Trainer Marco Rose wartet immer noch auf seinen 100. Sieg als Bundesliga-Trainer. Zuletzt gab es in der Liga ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Mit Mönchengladbach siegte Rose 33-mal, mit Borussia Dortmund 22-mal. Mit Leipziger gelangen bisher 44 Erfolge in der Bundesliga.

Wolfsburg kommt mit neuem Selbstbewusstsein

Wolfsburg hat die vergangenen fünf Pflichtspielen nicht verloren und dabei nur zwei Gegentore kassiert – in den fünf Pflichtspielen davor waren es noch 13 Gegentreffer. Zudem sind die Niedersachsen auf Gegners Platz besonders erfolgreich. In fünf Auswärtsspielen gab es doppelt so viele Punkte als in den sechs Heimspielen (10:5).

Nusa als Hoffnungsträger

Antonio Nusa ist nach Lois Openda mit zwei Treffern und drei Vorlagen der zweitbeste Scorer bei RB. Alle seine Torbeteiligungen erzielte der Norweger bei Führungstreffern von RB.