Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim will erstmals in der Bundesliga gegen RB Leipzig punkten.

Leipzig (dpa) -

Leipzig will Rekord ausbauen

RB Leipzig will seinen Club-Rekord von saisonübergreifend 16 ungeschlagenen Bundesligaspielen auch beim 1. FC Heidenheim ausbauen. Immerhin stellt RB an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Voith-Arena die beste Abwehr der Liga. Nur zwei Gegentore kassierte RB nach fünf Spieltagen.

Nur noch Bayern und RB ohne Niederlage

Auch wenn Leipzig wie der deutsche Rekordmeister FC Bayern in der Champions League eine Niederlage hinnehmen musste, in der Liga hält die weiße Weste noch. Und RB hat bislang beide Erstliga-Duelle mit Heidenheim mit jeweils 2:1 gewonnen. Den bislang einzigen Sieg des Teams von Frank Schmidt gelang 2015 in der 2. Liga beim 1:0 daheim. Yussuf Poulsen und Lukas Klostermann spielten damals noch an der Seite von Joshua Kimmich.

Bester Sprinter bei Heidenheim

FCH-Neuzugang Sirlord Conteh ist Heidenheims neuer Sprintstar. Der in Hamburg geborene Mittelfeldspieler mit ghanaischen Wurzeln führt die Bestenliste mit 36,67 km/h an. Schneller als die Leipziger Lois Openda (35,30 km/h) und David Raum (35,25 km/h).

RB ein Zu-Null-Spiel mehr

Die Ostwürttemberger kommen mit Torhüter Kevin Müller nach fünf Spieltagen bereits auf drei Zu-Null-Spiele -zweitbester Liga-Wert. Besser sind nur die Sachsen. Torhüter Peter Gulasci ließ mit seiner Abwehr nur zwei Gegentore zu und verbuchte vier Zu-Null-Spiele.

Trainer-Dauerbrenner Schmidt

FCH-Coach Frank Schmidt hat das Team 2007 in der 5. Liga übernommen und bis in die Bundesliga geführt. Nach dem zweiten Spieltag in dieser Saison stand Heidenheim sogar an der Tabellenspitze vor den punktgleichen Bayern und den Leipzigern.