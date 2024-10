Erstmals treffen Union Berlin und Holstein Kiel in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Es ist ein Duell der Gegensätze.

Benedict Hollerbach will in Kiel sein zweites Saisontor erzielen.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin bestreitet seine erste Bundesligapartie nach der Länderspielpause bei Holstein Kiel. Die Begegnung wird am Sonntag (15.30 Uhr) angepfiffen. Rund 1.700 Union-Fans reisen mit.

Novum: Beide Mannschaften treffen erstmals in der 1. Bundesliga aufeinander. Jeweils vier Duelle gab es in der 2. Bundesliga und in der damals noch drittklassigen Regionalliga Nord. Bei vier Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen spricht die Gesamtbilanz für Union.

Gegensatz: Aufsteiger Kiel steht nach sechs Spielen noch ohne Sieg da und rangiert mit zwei Punkten auf Tabellenposition 17. Union hat elf Zähler auf dem Konto. Das bedeutete vor dem Spieltag Platz sechs.

Kontrast: Holstein hat mit neun Toren drei mehr als Union (6) geschossen. Mit 19 Gegentreffern mussten die Störche auch 15 mehr als die Hauptstädter (4) hinnehmen. Kiel stellt aktuell die schlechteste Defensive der Liga.

Negativserien: Holstein hat bisher alle Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg (0:2), den FC Bayern München (1:6) und Eintracht Frankfurt (2:4) verloren. Union konnte keines der letzten acht Auswärtsspiele gewinnen. Den letzten Erfolg in der Fremde gab es am 17. Februar bei der TSG Hoffenheim (1:0).

Wiedersehen: Kiels Angreifer Steven Skrzybski spielte von November 2000 bis Sommer 2018 fast 18 Jahre lang für Union. Auch Abwehrmann Tymoteusz Puchacz trug schon das Berliner Trikot. Union-Verteidiger Tom Rothe stieg in der vergangenen Saison als Leihgabe von Borussia Dortmund mit Kiel in die Bundesliga auf.