Die Zahl der Kinder in Thüringen sinkt. Das hat Auswirkungen auf die Kindergärten in Weimar. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. Wie sieht er aus?

Fünf Kitas sollen in Weimar geschlossen werden

In Thüringens Kindergärten sind immer weniger Kinder. (Symbolbild)

Weimar - In Weimar sollen fünf Kitas geschlossen und in anderen Einrichtungen Plätze abgebaut werden. Insgesamt sollen 500 Kindergartenplätze wegfallen. Die Entscheidungen seien notwendig, um zu verhindern, dass das Kitasystem durch Unterauslastung zusammenbreche, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Über den von der Verwaltung vorgestellten Vorschlag soll nächste Woche im Jugendhilfeausschuss und im Anschluss im Stadtrat beraten werden.

In Weimar gibt es insgesamt 39 Kindergärten. In der Stadt war im vergangenen Jahr mit 366 Geburten das Jahr mit der niedrigsten Geburtenzahl seit Mitte der 1990er Jahre erreicht worden.

In Thüringen kommen wegen geburtenschwacher Jahrgänge immer weniger Kinder in den Kindergarten. Kommunen und andere Träger stellen teilweise ihre Einrichtungen auf den Prüfstand oder planen eine Reduzierung der Wochenarbeitsstunden beim Personal. So schließen etwa im Altenburger Land zum Ende des Kita-Jahres im Juli drei Einrichtungen.