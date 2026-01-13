Einigkeit bei der Ablöse, Medizincheck bestanden: RB Leipzig verstärkt sich mit dem Nigerianer Suleman Sani. Der 19-Jährige ist der erste Neuzugang des Winters.

Leipzig - RB Leipzig hat sich mit Flügelstürmer Suleman Sani verstärkt und damit den ersten Neuzugang des Winters perfekt gemacht. Der Fußball-Bundesligist zahlt für den 19-Jährigen dem Vernehmen nach eine Ablöse von fünf Millionen Euro an den slowakischen Erstligisten AS Trencin. Durch Bonuszahlungen kann die Summe noch steigen.

Der Vertrag von Sani wäre im Sommer ausgelaufen. Der Nigerianer hatte bei diversen ausländischen Clubs Interesse geweckt, aus der Bundesliga soll er von Leverkusen und Frankfurt beobachtet worden sein. Bei den Sachsen unterschrieb Sani einen langfristigen Vertrag bis 2031. „Die Verpflichtung von Suleman ist ein Vorgriff auf den Sommer, weil sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, ihn fest zu verpflichten. Mit ihm sind wir auf den Flügeln zukünftig noch breiter und variabler aufgestellt“, sagte RB-Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer in einer Mitteilung.

Drei Tore, zwei Platzverweise

Sani kam in der laufenden Saison zwölfmal in der Liga für Trencin zum Einsatz. Dabei erzielte er drei Tore und steuerte zwei Vorlagen bei. Allerdings wurde der Teenager auch zweimal vom Platz gestellt.

Leipzig treibt mit dem Transfer den Systemumbau voran. Im vergangenen Sommer wurden mit Senkrechtstarter Yan Diomande und Johan Bakayoko bereits zwei ähnlich veranlagte Flügelspieler eingekauft. Zudem stehen der Norweger Antonio Nusa und der Franzose Tidiam Gomis auf den Außen zur Verfügung.