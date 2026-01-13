Pendler und Schüler müssen sich am Donnerstagmorgen auf Beeinträchtigungen im regionalen Bahnverkehr einstellen. Die Gewerkschaft EVG ruft zu einem Warnstreik bei einem Strecken-Betreiber auf.

Im Regionalverkehr der Bahn kann es auf Strecken in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wegen eines Warnstreiks am Donnerstagmorgen zu Störungen kommen.

Meyenburg/Putlitz - Wegen eines Warnstreiks bei einem regionalen Bahninfrastruktur-Unternehmen drohen am Donnerstagmorgen (15.12.) in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Beeinträchtigungen im Schienenverkehr. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft die Beschäftigten der Regio Infra Nord-Ost (RIN) von 7. 00 bis 9.30 Uhr zum Ausstand auf.

Durch den Warnstreik seien Auswirkungen auf den Regionalverkehr der Deutschen Bahn und der Ostdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft (ODEG) sowie für den Schüler- und Güterverkehr zu erwarten, teilte die EVG mit.

Die Regio Infra Nord-Ost mit Sitz in Putlitz in der Prignitz betreibt regionale Eisenbahn-Strecken und stellt Infrastruktur bereit. Es geht um Schienenwege etwa von Neustadt/Dosse, Pritzwalk und Meyenburg weiter nach Plau am See und Karow in Mecklenburg-Vorpommern.

Die EVG, die mit dem Warnstreik auf bislang ergebnislose Tarifverhandlungen reagiert, fordert eine Einkommenserhöhung um 5 Prozent und ein Plus bei der Ausbildungsvergütung um 150 Euro. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zum Tarifstreit.