Dresden - Gemeinden im Bistum Dresden-Meißen erhalten Unterstützung von fünf neuen Diakonen. Sie wurden in einem Gottesdienst in der Dresdner Kathedrale geweiht. Künftig werden sie die Kommunion spenden, taufen, predigen und kirchliche Begräbnisse halten, wie das Bistum mitteilte. „Damit unterstützen sie die Seelsorger in zentralen Bereichen des kirchlichen Lebens.“ Sie dürfen jedoch keine Messen feiern oder Beichten abnehmen. Ihren Dienst werden sie am 1. August in ihren Heimatorten antreten.

Alle fünf neuen Diakone sind den Angaben zufolge verheiratete Familienväter. Sie hätten sich drei Jahre lang intensiv auf ihren Dienst vorbereitet und dazu eine theologische und pastorale Ausbildung absolviert, hieß es. „Das Beispiel ihres Lebens soll die Gemeinde auf dem Weg der Nachfolge führen“, erklärte Bischof Heinrich Timmerevers.