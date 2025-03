Westoverledingen - Fünf Rinder sind in Ostfriesland aus einer misslichen Lage befreit worden. Die Tiere waren in der Nacht in ihrem Stall in den darunter liegenden Güllekeller eingebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte retteten demnach alle Tiere in Westoverledingen bei Leer lebend. Warum der Boden unter den Tieren einbrach, war den Angaben nach zunächst unklar.

„Das Glück ist das gute Wetter“, sagte der Feuerwehrsprecher. Dadurch sei bereits viel Gülle auf die Felder gebracht worden und der Keller entsprechend fast leer gewesen. Andernfalls hätten die Tiere gedroht, zu ertrinken.

Der Landwirt und Besitzer der Tiere, der selbst bei der Feuerwehr sei, habe die Rinder zunächst beruhigt. Speziell ausgebildete Feuerwehrleute hoben die Tiere mit einem Kran aus der Grube. Der Einsatz dauerte den Angaben nach fünf Stunden.