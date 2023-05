Brand Erbisdorf/Chemnitz - Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Brand Erbisdorf (Mittelsachsen) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Chemnitz am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 38-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit dem Auto auf der Landstraße in Richtung Langenau, als sein Wagen in einer Linkskurve aus zunächst nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Wagen eines 33-Jährigen zusammenstieß.

Die beiden Autofahrer und die 23 Jahre alte Begleiterin des 33-Jährigen sowie ein fünfjähriger Junge und ein zehnjähriges Mädchen aus dessen Auto erlitten dabei die schweren Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 12.500 Euro. Die Straße wurde für viereinhalb Stunden voll gesperrt.