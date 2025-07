Die Kriminalpolizei hat in Brandenburg fünf Tatverdächtige verhaftet, die ihre Opfer per Dating-App zu Treffen animiert und dann ausgeraubt haben sollen. (Symbolbild)

Frankfurt/Oder - Fünf Jugendliche und junge Männer sollen in mehreren Fällen Menschen per Dating-Apps zu Treffen animiert und vor Ort dann überfallen und ausgeraubt haben. Die Kriminalpolizei der Direktion Ost hat nun die Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren verhaftet, wie Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) hatte entsprechende Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse erlassen.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich den Angaben zufolge um einen Deutschen im Alter von 18 Jahren, zwei Syrer, 16 und 18 Jahre alt, und zwei 15- und 17-jährige Russen.

Bei den per App ausgemachten Treffen sollen sie ihre Opfer angegriffen und ihnen Wertsachen und Autos geraubt haben. Zu den Geschädigten gehört etwa ein 61-jähriger Mann, der Mitte Juli in der Nähe eines Waldstücks in Strausberg auf ein vermeintliches Date wartete. Die Angreifer hätten unter anderem mit unbekannten Gegenständen auf ihn eingeschlagen und ihn ausgeraubt. Ähnlich erging es einem 71 Jahre alten Mann ebenfalls in Strausberg nur wenige Tage vorher. Die Täter stahlen Handy, Geldbeutel und Auto des Mannes.