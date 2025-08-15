Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hannover bricht ein Feuer aus, die Feuerwehr rechnet mit vielen Verletzten. Vier Menschen müssen über eine Drehleiter gerettet werden – darunter ein Kleinkind.

Hannover - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind fünf Menschen verletzt worden. Die Verletzten erlitten Rauchvergiftungen, drei von ihnen kamen ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Vier Menschen mussten über eine Drehleiter gerettet werden, darunter ein Kleinkind. Die Geretteten zählen zu den Verletzten, deren Alter und Geschlecht zunächst unklar waren. Das Feuer wurde gelöscht. Den Angaben zufolge brannte vermutlich Gerümpel, die Ursache des Feuers blieb zunächst ebenfalls unklar.

Zunächst war die Feuerwehr von einem Massenanfall von Verletzten ausgegangen. Der Grund: Bei der Alarmierung wegen einer Rauchentwicklung war unbekannt, wie viele Menschen noch in dem Haus im Stadtteil Herrenhausen waren – und dieses wegen des verqualmten Treppenhauses nicht verlassen konnten.