Schnee und Glätte haben vor allem im Berufsverkehr für zahlreiche Unfälle in Sachsen gesorgt. In Eilenburg wurden dabei fünf Menschen verletzt.

Dresden - Der erneute Schneefall hat zu zahlreichen Verkehrsunfällen in Sachsen geführt. Vor allem rund um Bereich Chemnitz und Leipzig habe es auf glatten Straßen vermehrt gekracht, teilte der Verkehrswarndienst auf Anfrage mit.

Fünf Verletzte bei Unfall mit fünf Fahrzeugen in Eilenburg

In Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) waren bei einem Unfall im morgendlichen Berufsverkehr fünf Fahrzeuge beteiligt. Dabei seien fünf Menschen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die B87 sei zeitweise komplett gesperrt worden. Im Bereich der Polizeidirektion Leipzig, die für die Landkreise Nordsachsen, Leipziger Land und die Stadt Leipzig verantwortlich ist, ereigneten sich am Montagmorgen 31 Unfälle.

Polizei: Verkehrsteilnehmer wohl gut auf Glätte eingestellt

In den Regionen Zwickau, Chemnitz, Görlitz und Dresden war die Verkehrslage trotzt des Schneefalls relativ entspannt, wie die jeweiligen Polizeidirektionen mitteilten. „Die Autofahrerinnen und Autofahrer scheinen sich gut auf die Witterungsbedingen eingestellt zu haben“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Zumeist blieb es bei Blechschäden. Die Bahn sowie die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden meldeten keine oder nur geringe Auswirkungen.

Wetterdienst: Gefahr von gefrierendem Regen

Am Montag schneite es landesweit. Gegen Nachmittag könne der Schnee in gefrierenden Regen übergehen - da ist auf den Straßen besondere Vorsicht geboten, denn es kann sich Glatteis bilden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen von Nordost nach Südwest minus zwei bis plus drei Grad, im Bergland minus fünf bis plus ein Grad.

Der Winterdienst in Dresden rückte am frühen Morgen bei leichtem Schneefall und Temperaturen von minus 5 Grad aus, wie die Stadtverwaltung mitteilte. 49 Arbeitskräfte mit 40 Streufahrzeugen würden für Sicherheit auf den wichtigsten Verkehrsadern sorgen und sich auf das Hauptstreckennetz konzentrieren - insbesondere auf die Höhenlagen, Gefällestrecken, Buslinien und Brücken. Da ab Mittag weitere Schneefälle erwartet werden, plane die Stadt auch eine zweite Winterdienst-Schicht bis 21 Uhr.

Weitere Schneefälle erwartet

In der Nacht zum Dienstag fällt weiter etwas Schnee, örtlich schließt der Wetterdienst auch gefrierende Niederschläge nicht aus, die für Glätte sorgen können. Es kühlt laut der Vorhersage ab auf null bis minus vier Grad, im Bergland bis minus fünf Grad. Am Dienstag fällt gelegentlich leichter Regen oder Schnee, dabei ist es stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei drei bis sechs Grad, im Bergland bei minus ein bis plus drei Grad.

Es geht in der Nacht zum Mittwoch weiter mit etwas Schneefall und dichten Wolken. Die Temperaturen sinken auf null bis minus drei Grad, im Bergland bis minus fünf Grad. Der Mittwoch startet noch mit Wolken und leichtem Schnee, später lockert es aber auf. Die Temperaturen steigen auf maximal null bis drei Grad, im Bergland minus vier bis plus ein Grad.