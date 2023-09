Bremen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 10 bei Kirchseelte (Landkreis Oldenburg) sind am Montagabend fünf Menschen verletzt worden, einer davon tödlich. Ein 20-jähriger Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer seien mit dem Autor in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte eine Sprecherin am Dienstagmorgen mit. Der Wagen sei daraufhin zurück auf die Straße und in den Gegenverkehr geschleudert worden. Dort sei das Auto mit einem anderen entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt.

Die beiden jungen Männer wurden nach Angaben der Polizei durch den Zusammenstoß im Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Nach der Befreiungsaktion durch die Feuerwehr wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag der 20-Jährige laut Polizei seinen Verletzungen.

In dem entgegenkommenden Auto saßen ein 57-jähriger Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die Beifahrerin trug schwere Verletzungen davon. Hinter ihnen fuhr noch ein weiteres Auto, das auf das Auto des Ehepaars auffuhr. Dessen 19-jähriger Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Kriseninterventionsteam war neben Feuerwehr und Polizei zur Betreuung der Beteiligten vor Ort.