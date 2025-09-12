Wer kostengünstiger als sonst Filme auf der großen Leinwand vom Kinosessel aus genießen möchte, sollte am Wochenende einen Besuch im Lichtspielhaus einplanen.

An diesem Wochenende können Filmfans beim „Kinofest“ für fünf Euro fast überall in Deutschland ins Kino gehen. (Archivbild)

Erfurt - Für fünf Euro können Filmfans an diesem Wochenende wieder in vielen Kinos Vorführungen besuchen. Beim sogenannten Kinofest bieten teilnehmende Lichtspielhäuser am Samstag und Sonntag entsprechend vergünstigte Tickets an, wie der Branchenverband HDF Kino mitteilte.

Mehr als zehn Kinos sind einer Übersicht nach in Thüringen dabei, darunter Häuser in Nordhausen, Suhl, in Jena, Gotha und Erfurt. Kinogänger können dann etwa Klassiker, aber auch Previews und aktuelle Filme sehen, darunter etwa die Romanverfilmung „22 Bahnen“ und „Das Kanu des Manitu“. Das Kinofest ist eine Initiative verschiedener Branchenverbände. Der Verein HDF Kino vertritt dabei Kinobetreiber

Ministerpräsident: „Kino wird gebraucht“

Ministerpräsident Mario Voigt unterstützt die Initiative. „Die Kinos in Thüringen leisten einen wichtigen Beitrag, um Regionen, Städte und Gemeinden für die Menschen lebenswert und attraktiv zu gestalten. Das Kino wird gebraucht, auch in Zeiten von Social Media und Streaming – vielleicht sogar mehr denn je“, sagte der CDU-Politiker laut Mitteilung.

Im vergangenen Jahr sind laut Filmförderungsanstalt (FFA) in Thüringen rund 1,77 Millionen Kinotickets verkauft worden. Das waren demnach rund 15.000 Tickets oder 0,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Kinogäste mussten im Durchschnitt 9,45 für ein Ticket bezahlen.