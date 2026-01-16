Die Zeiten sind rau, die Gesellschaft scheint zunehmend zerklüftet. Die Initiative kulturelle Integration will dagegen ein Zeichen setzen - und findet viele Partner.

Berlin - Respekt, Toleranz, Demokratie: Ein Bündnis aus Politik, Medien, Kirchen, Kunst und Verbänden plant für den 21. Mai einen Aktionstag „Zusammenhalt in Vielfalt“. Dahinter steht die Initiative kulturelle Integration. Angekündigt sind Konzerte, Schauspiel, Lesungen und Diskussionen zwischen Herne und Prenzlau. Der Termin fällt zusammen mit dem jährlichen Unesco-Welttag der kulturellen Vielfalt.

„Kulturelle Vielfalt gehört zum Selbstverständnis unseres Landes und ist eine tragende Säule unserer Demokratie“, erklärte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. „Sie lebt von Freiheit, Verantwortung und einer gemeinsamen Wertebasis.“ Unterschiedliche kulturelle Prägungen bereicherten das Zusammenleben in Deutschland, sagte Weimer. „Kultur braucht Vielfalt, und klare gemeinsame Werte.“

Kirchen und Städte werben für Toleranz

Die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs betonte, Kultur und Religion eröffneten Freiräume für Unterschiedlichkeit. „Wo Religionsgemeinschaften sichtbar und dialogisch am öffentlichen Leben teilnehmen, stärken sie Integration“, erklärte die evangelische Bischöfin. Auch der Deutsche Städtetag steht hinter der Aktion. „Städte leben Vielfalt“, meinte Verbandsvertreterin Daniela Schneckenburger. „Sie sind ein Abbild der Menschen, die in den Städten leben und dort ihren kulturellen Hintergrund einbringen.“

Medienpartner des Aktionstags ist der ARD-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). „Nie war es wichtiger als heute, Zusammenhalt und Vielfalt sichtbar zu machen“, ergänzte rbb-Programmdirektor Robert Skuppin. Und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats: Man lade alle Menschen in Deutschland ein, am 21. Mai ein Zeichen zu setzen.