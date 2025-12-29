Mit Teekannen und Decken wollten sie es sich gemütlich machen: Warum zwei Männer eine Nacht auf dem Parkplatz verbrachten und dabei die Polizei auf den Plan riefen.

Zwei Männer übernachten vor einem Supermarkt, um als erste Feuerwerkskörper kaufen zu können. (Symbolbild)

Friedrichroda - Was tut man nicht alles für das perfekte Silvester-Feuerwerk? In Friedrichroda (Kreis Gotha) sind zwei junge Männer dafür laut Polizeiangaben in einer nächtlichen Mission unterwegs gewesen. Sie übernachteten demnach auf dem Parkplatz eines Supermarkts, um als Erste an die heiß begehrten Raketen und Böller zu kommen.

Doch statt Funkenregen gab es erst mal Blaulicht. Ein misstrauischer Bürger witterte ein nächtliches Abenteuer anderer Art und rief die Polizei. Doch entgegen der Vermutung des Anrufers hatten die beiden keine Werkzeuge für einen Einbruch dabei, sondern eigenen Angaben zufolge lediglich Teekannen und Decken, wie die Polizei weiter mitteilte.

Auch am Laden gab es laut Polizei keine Einbruchsspuren. Die beiden Pyro-Fans konnten glaubhaft versichern, dass sie nur die Ersten im Laden sein wollten. Ab Montagmorgen dürfen sie dann endlich die begehrte Pyrotechnik für Silvester kaufen.