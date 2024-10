Vor den letzten Länderspielen des Jahres wechselt die Nationalmannschaft das Quartier. Aus Herzogenaurach geht es zurück an den Verbandssitz in Frankfurt.

München - Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Fußball-Nationalmannschaft auf die letzten Länderspiele des Jahres nicht wieder im lieb gewonnenen Adidas-Quartier in Herzogenaurach, sondern auf dem DFB-Campus in Frankfurt vorbereiten. Der Kader für die beiden abschließenden Nations-League-Gruppenspiele gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November in Freiburg sowie drei Tage darauf in Budapest gegen Ungarn wird am Montag, 11. November, in Frankfurt zusammenkommen, wie der Verband am Freitag mitteilte.

Team und Betreuer wohnen in einem Stadthotel. Trainiert wird bis zum Umzug in den Spielort Freiburg auf dem verbandseigenen Gelände, das vor Jahren für viele Millionen Euro errichtet worden ist. Während der Heim-EM und auch bei den ersten zwei Länderspielfenstern im September und in diesem Monat hatten Kapitän Joshua Kimmich und Co. jeweils in Franken gewohnt und auch trainiert. Dort schätzen Trainer und Spieler die kurzen Wege und die vielen Rückzugsmöglichkeiten im Homeground.

Nachdem die Nationalmannschaft den Einzug ins Viertelfinale der Nations League bereits geschafft hat, geht es in den Rückspielen gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn noch um Platz eins in der Gruppe 3. Im Viertelfinale im März 2025 würde man dann auf einen Gruppenzweiten treffen und die entscheidende zweite Partie daheim bestreiten. Deutschland führt die Tabelle mit zehn Punkten vor den Niederlanden (5), Ungarn (5) und Bosnien (1) an.