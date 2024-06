Bördeland - Weil rassistische Parolen skandiert worden sein sollen, ist ein Kreisliga-Fußballspiel in Sachsen-Anhalt abgebrochen worden. Es sei Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen. Demnach hatte der Schiedsrichter die südlich von Magdeburg in Bördeland-Eggersdorf ausgetragene Partie am Freitagabend abgebrochen.

Ob die angeblichen Parolen von Fans oder Spielern gerufen worden waren, ließ sich zunächst nicht klären. Nach Angaben des Sprechers meldete die Spielleitung den Abbruch der Polizei, woraufhin die Beamten die Ermittlungen aufnahmen. Das Spiel fand zwischen dem TSV Blau-Weiß Eggersdorf und Union 1861 Schönebeck statt.