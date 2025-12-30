Per Anhalter von Stadt zu Stadt fahren ist eine Form zu reisen, wenn man kein Geld hat. Aber dafür als Fußgänger direkt auf die Autobahn zu laufen, dagegen hat die Polizei etwas.

Osnabrück - Er wollte nach Dortmund - aber als ein Fußgänger deswegen auf der Auffahrt zur Autobahn 1 in Osnabrück zu Fuß in Richtung Westfalen laufen wollte, schritten Polizeibeamte ein. Die Streifenbeamten hätten den leicht verwirrt wirkenden Fußgänger, der einen Einkaufskorb in der Hand hielt, auf dem Seitenstreifen aufgegriffen und im Streifenwagen wieder von der Autobahn heruntergebracht, sagte ein Sprecher der Polizei in Osnabrück. Zuvor berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung“.

Die Beamten setzten den Mann auf einem nahegelegenen Pendlerparkplatz ab. Dort habe er Menschen angesprochen, ob sie ihn nach Dortmund mitnehmen könnten, sagte der Sprecher. Für die Polizei sei der Fall damit erledigt gewesen - eine Gefährdungssituation habe nicht bestanden. „Er hatte wohl einfach nur kein Geld für die Fahrt nach Dortmund“, so der Polizeisprecher. Ihn nach Dortmund zu fahren, sei für die Osnabrücker Beamten hingegen nicht infrage gekommen: „Das ist nicht mehr unser Zuständigkeitsgebiet.“