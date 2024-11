Knapp zwei Wochen nach einem Verkehrsunfall in Berlin ist ein Fußgänger im Krankenhaus verstorben - die Polizei sucht weiter den Autofahrer. (Symbolbild)

Berlin - Fast zwei Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall in Wilmersdorf ist ein Fußgänger im Krankenhaus verstorben. Die Polizei sucht weiter nach dem flüchtigen Fahrer, teilte sie mit. Am Abend des 4. November hatte ein Mann bei einem waghalsigen Überholmanöver den 68-jährigen Fußgänger lebensgefährlich verletzt und sich dann aus dem Staub gemacht.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war das helle Auto des Fahrers in auf der Uhlandstraße unterwegs und hatte ein vor ihm parkendes Fahrzeug über den Fahrradstreifen überholt, auf dem sich ein 68-Jähriger befand. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann durch die Luft geschleudert und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Er wurde mit lebensgefährlichen inneren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und erlag am Dienstagvormittag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise geben können.