Berlin - In Berlin-Mitte ist ein 46-jähriger Mann mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge stand der Mann am Mittwochvormittag zunächst an einer Haltestelle mit dem Rücken zur einfahrenden Bahn und drehte sich daraufhin unvermittelt in Richtung Tram. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Unfall auf der Invalidenstraße stieß der Mann mit dem Kopf gegen die rechte Fahrerscheibe der Tram, sodass diese zersplitterte, wie es hieß. Durch den Zusammenstoß erlitt der 46-Jährige laut Polizei diverse Schädelbrüche und eine Kopfplatzwunde. Der 46-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Tramfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt.