Ahrensfelde - Bei einem Verkehrsunfall in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der Fußgänger sei am späten Dienstagabend im Bereich einer Ampel von einem Auto angefahren worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Die Straße in Fahrtrichtung Berlin sei für eine Stunde gesperrt gewesen.