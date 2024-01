Ein Schild mit der Aufschrift „Notaufnahme“ hängt an einem Krankenhaus.

Friesoythe - Ein Fußgänger ist bei Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Zunächst war der 58 Jahre alte Fußgänger am frühen Montagabend bei Dunkelheit von einem ersten Auto erfasst worden, als er eine Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dabei wurde der Mann auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von einem weiteren Auto, in dem eine 67 Jahre alte Frau fuhr, überrollt. Rettungskräfte eilten zum Unfallort. Der Fußgänger wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Möglicherweise hatte der Fußgänger laut den Beamten die Geschwindigkeit des ersten herannahenden Autos unterschätzt.