Nach einem schweren Unfall muss ein 63-Jähriger noch vor Ort reanimiert werden. Im Krankenhaus stirbt er an seinen Verletzungen. Die Polizei hat eine Vermutung zur Unfallursache.

Fußgänger wird von Linienbus in Leipzig erfasst und stirbt

An einer Haltestelle

Leipzig - Ein 63 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagmittag von einem Linienbus in Leipzig erfasst und schwer verletzt worden. Im Krankenhaus ist er laut Polizei infolge seiner Verletzungen gestorben.

Der 63-Jährige sei aus bislang unbekannten Gründen von der Haltestelleninsel Adler auf die Antonienstraße getreten und habe nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet, so eine Sprecherin der Polizei. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Mann an. Dabei wurde der 63-Jährige schwer verletzt und musste noch vor Ort reanimiert werden. Im weiteren Verlauf wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Aufgrund des Unfalls musste die Antonienstraße stadtauswärts zeitweise gesperrt werden.