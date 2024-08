Ein älterer Mann stößt beim Ausparken gegen zwei Wagen. Statt anzuhalten, setzt er seine Fahrt fort und fährt eine Fußgängerin um. Sie muss per Helikopter in eine Klinik gebracht werden.

Berlin - Ein 84-Jähriger hat mit seinem Wagen auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Buckow eine Fußgängerin angefahren und ist gegen mehrere Autos gestoßen. Der 84-Jährige touchierte am Mittwochvormittag in der Marienfelder Chaussee beim Ausparken zunächst zwei Autos, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr er weiter und soll mit seinem Wagen gegen die Fußgängerin und drei weitere Autos gefahren sein.

Die 65-jährige Fußgängerin erlitt Knochenbrüche an den Beinen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat übernommen.