Schauer und Gewitter in Sachsen erwartet

Auch stürmische Böen sind laut DWD am Freitag nicht ausgeschlossen. (Symbolbild)

Sachsen - In Sachsen kann es am Freitag ungemütlich werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind von Mittag bis in den Abend hinein Schauer sowie einzelne Gewitter mit Graupel möglich. Auch stürmische Böen seien nicht ausgeschlossen. Eine Unwetterwarnung besteht derzeit nicht.

Die Temperaturen erreichen zwischen 13 und 15 Grad, im Bergland 8 bis 12 Grad. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf 5 bis 0 Grad. In Teilen des Berglands ist leichter Frost möglich. Am Samstag wird es wieder wärmer und trockener. Die Temperatur erreicht Höchstwerte bis zu 18 Grad.