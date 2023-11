Görlitz - Eine Fußgängerin ist in Görlitz von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 68-jährige Frau starb im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fußgängerin war am Dienstagabend beim Überqueren der Zeppelinstraße von dem Auto erfasst worden. Der 43-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, auch ein Gutachter war nach Angaben der Polizei vor Ort.