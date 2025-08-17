Eine 91-jährige Frau betritt die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Autofahrer versucht noch auszuweichen - doch es kommt zur Kollision.

Ebendorf - Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Börde ist eine 91-jährige Fußgängerin im Krankenhaus verstorben. Ein Pkw war mit der Frau in Ebendorf kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe die 91-Jährige die Fahrbahn betreten, ohne vorher auf den Verkehr zu achten. „Dabei versuchte der Fahrer noch in Richtung Fahrbahnmitte auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit der Fußgängerin nicht verhindern“, hieß es.