Bremerhaven - Ein Mann hat täglich Möwen gefüttert und bekommt deshalb eine Anzeige. Dem 39-Jährigen droht eine Geldstrafe von bis zu 2.500 Euro, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Passanten meldeten in den vergangenen Tagen den „Möwen-Mann“, der in den frühen Morgenstunden am Deich die Tiere anlockt. Er soll mit einer Fahrrad-Klingel auf sich aufmerksam gemacht und Brötchen an die Tiere verteilt haben.

Die Einsatzkräfte ertappten den Mann auf frischer Tat: Um 5.40 Uhr trafen sie ihn mit einer Kiste voller Brötchen auf dem Fahrrad an. Die Polizei ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit. Nach dem Gesetz der Stadt Bremerhaven ist es verboten, Wildtiere wie Möwen oder Tauben zu füttern.