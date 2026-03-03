Die Feuerwehr birgt in der Nacht bei einem Brand in einer Garage eine Leiche. Es gibt auch eine Festnahme. Was ist bislang über den Fall bekannt?

Eisenhüttenstadt - Bei einem Garagenbrand in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) ist eine tote Person entdeckt worden. Zudem wurde ein verletzter Mann angetroffen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 2,4 Promille, wie es weiter hieß.

Ein Zeuge habe in der Nacht auf Dienstag einen Feuerschein bemerkt, der aus der Garage kam. Als er nachsah, stieß er auf den Verletzten, der um Hilfe bat und sagte, dass sich in der Garage eine Frau befinde.

Bei den Löscharbeiten wurde dann eine leblose Person gefunden. Die Identität steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, was sich dort genau abspielte.