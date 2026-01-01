weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Sprengmittel: Garagentor explodiert - Auto beschädigt

EIL:
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt

Sprengmittel Garagentor explodiert - Auto beschädigt

Zuerst ein lauter Knall und dann folgt ein heftiger Sachschaden: Im Weimarer Land ist ein Garagentor in die Luft gejagt worden.

Von dpa 01.01.2026, 13:18
Im Landkreis Weimarer Land hat ein Unbekannter ein Garagentor gesprengt und dabei unter anderem auch ein Auto beschädigt. (Symbolbild)
Im Landkreis Weimarer Land hat ein Unbekannter ein Garagentor gesprengt und dabei unter anderem auch ein Auto beschädigt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Umpferstedt/Mellingen - Bei der Sprengung eines Garagentors im Landkreis Weimarer Land ist auch ein dahinter geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein unbekannter Täter habe gegen 1.30 Uhr ein noch unbekanntes Sprengmittel an dem Tor in der Gemeinde Umpferstedt angebracht, teilte die Polizei mit. Das Tor sei komplett zerstört und neben dem Auto auch eine Mülltonne beschädigt worden. Auf etwa 10.000 Euro schätzt die Polizei die Höhe des Sachschadens.