Gera - Ein in einem Waldgebiet gelegenes Gartenhaus in Gera ist gleich zwei Mal in Brand geraten. Bei dem Feuer am Donnerstag sei so viel Rauch entstanden, dass die Anwohner gewarnt worden seien, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 82 und 88 Jahre alten Eigentümer hätten das als Wochenendhaus genutzte Gebäude selbstständig verlassen können. Sie seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr konnte den aus zunächst unbekannten Gründen entstandenen Brand vorerst löschen.

Allerdings brach den Angaben nach in der Nacht zu Freitag während der Brandwache erneut ein Feuer dort aus, das ebenfalls gelöscht werden konnte. Das Gartenhaus sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Genaue Angaben zum Sachschaden machte die Polizei zunächst nicht.