Berlin - Für die regelmäßige Ausbildung und Beschäftigung von vielen Menschen mit Behinderung erhält der Berliner Gastronomie-Dienstleister Lebenswelten den Berliner Inklusionspreis. Von aktuell 74 Beschäftigten hätten 30 eine Beeinträchtigung, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Bei den Auszubildenden hätten fünf von acht Azubis eine Behinderung.

„Der Inklusionsbetrieb Lebenswelten hat sich von Anfang an der beruflichen Ausbildung von Menschen mit Handicap verpflichtet“, hieß es in einer Mitteilung. Der Dienstleister für Gastronomie, Catering und Events wird in der Kategorie inklusive Ausbildung ausgezeichnet.

Den Preis in der Kategorie inklusive Beschäftigung vergab das Lageso an insgesamt drei Betriebe: das Repro- & Webezentrum Prenzlauer Berg, das Unternehmen Puchmayr Dentaltechnik und das Medienunternehmen Deutsche Welle. Alle Betriebe zeichneten sich unter anderem dadurch aus, dass sie mehr Menschen mit Beeinträchtigung einstellten als per Quote vorgeschrieben und seien ein Vorbild für andere Unternehmen.

Die Preisverleihung fand am Mittwochmittag statt. Die Preisträger erhielten jeweils 10.000 Euro. In Deutschland sind Arbeitgeber mit 20 Arbeitsplätzen dazu verpflichtet, mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen.