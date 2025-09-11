Hin und Her beendet: Die Kundgebung hätte mit den Vorbereitungen des Marathons ins Gehege kommen können. Nun wurde nach Angaben der Organisatoren eine Lösung gefunden.

Berlin - Die Gaza-Demonstration mit Sahra Wagenknecht, dem Rapper Massiv und Dieter Hallervorden am Samstag kann nach Angaben der Veranstalter nun doch am Brandenburger Tor stattfinden. Eine Sprecherin von Wagenknecht sagte, man habe sich mit den Organisatoren des für den 21. September geplanten Marathons geeinigt, die Platz für Aufbauten brauchen.

Zuvor hatte die Sprecherin erklärt, die Polizei habe einen Ausweichort an der Straße des 17. Juni etwa 600 Meter entfernt angeboten. Weil das nicht akzeptabel sei, habe man einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. Dieser werde nun zurückgezogen, sagte die Sprecherin.

Die Polizei bestätigte, dass die Demonstration für den Platz des 18. März vorgesehen sei. Mit Flächen auf der Ebertstraße hätten die angemeldeten 15.000 Menschen dort Platz. Die Kooperationsgespräche mit dem Veranstalter seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Demonstration richtet sich gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen sowie grundsätzlich gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Sie wirbt für „Frieden statt Wettrüsten“.