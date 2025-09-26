Für Samstag plant ein Bündnis in Berlin eine Demonstration und eine Kundgebung gegen den Gaza-Krieg. Ines Schwerdtner hält den Zeitpunkt für günstig.

Berlin - Linken-Chefin Ines Schwerdtner wirbt für die geplante Gaza-Demonstration am Samstag. Sie erwarte einen Teilnehmerrekord, sagte Schwerdtner der Deutschen Presse-Agentur. „In der Woche, in der die UN-Generalversammlung über die Anerkennung Palästinas debattiert, ist es der richtige Zeitpunkt, mit Tausenden auf die Straße zu gehen.“

Ziel sei ein sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen an Israel, Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza, die Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens und „die Freilassung aller politischen Gefangenen und Geiseln“.

Die Demonstration „Zusammen für Gaza“ soll am Samstagnachmittag (14.30 Uhr) vom Alexanderplatz durch Berlin-Mitte ziehen. Der Zug führt zum Großen Stern im Tiergarten, wo es unter dem Titel „All Eyes on Gaza“ eine Kundgebung und ein Konzert bis in die Abendstunden geben soll.

Die Veranstalter haben 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet, rechnen aber mit noch mehr Menschen. Die bisher größte Gaza-Demonstration in Berlin zählte nach ihren Angaben 50.000 Menschen. Die Veranstalter werfen Israel einen Genozid an den Palästinensern vor, was die israelische Regierung strikt zurückweist. Auslöser des Gazakriegs war der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.