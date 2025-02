Vor fünf Jahren tötet ein Mann in Hessen neun junge Menschen aus rassistischen Motiven. In der Hauptstadt erinnern Hunderte Menschen an deren Schicksal.

In Berlin erinnern Hunderte Menschen bei einer Gedenkdemonstration an den rassistischen Anschlag in Hanau.

Berlin - Mit einer Gedenkdemonstration haben in Berlin nach Polizeiangaben rund 3.600 Menschen an den rassistischen Anschlag in Hanau vor fünf Jahren erinnert. Sie zogen am Abend von der High-Deck-Siedlung in Richtung Richtung der arabisch geprägten Sonnenallee in Neukölln. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwenkten Palästina-Flaggen.

Nach Angaben einer Sprecherin stießen teils noch weitere Menschen dazu. Die Polizei begleitete den Demonstrationszug nach eigenen Angaben mit etwa 500 Polizistinnen und Polizisten. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der Marsch sollte bis zum Karl-Marx-Platz gehen. Entlang der Strecke kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Im Tagesverlauf hatte es in Berlin bereits mehrere kleinere Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Anschlags in Hessen gegeben. In Hanau selbst gab es eine Gedenkstunde, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnahm.

Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Täter in Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.