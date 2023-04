Erfurt - Die DDR-Staatssicherheit hat in Erfurt in knapp vier Jahrzehnten 5523 Frauen und Männer in Untersuchungshaft gesteckt. Die Angaben zu den Häftlingen im Zeitraum von 1952 bis 1989, die mit Unterstützung des Stasi-Unterlagen-Archivs zusammengetragen wurden, seien jetzt öffentlich, teilte die Gedenkstätte Andreasstraße am Mittwoch in Erfurt mit. Daraus gehe auch hervor, welche Straftaten ihnen nach DDR-Gesetzen vorgeworfen wurden.

Die Zahl 5523 enthalte auch einige Fälle, die sich nicht eindeutig zuordnen ließen - sie sei damit eine Annäherung an die Realität, so die Gedenkstätte.

In der Andreasstraße in Erfurt hatten die Bezirksverwaltung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit und ein Gefängnis ihren Sitz. Die Häftlingsstatistik solle künftig auch Bestandteil der Dauerausstellung in der Gedenk- und Bildungsstätte werden.