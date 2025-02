Hermsdorf - Ein Unfall mit einem Gefahrguttransporter sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 9 in Thüringen. Nach Angaben der Polizei ist am Mittag ein mit knapp 24.000 Litern Natronlauge beladener Lastwagen zwischen Hermsdorf-Süd und Lederhose in Fahrtrichtung München von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Straßengraben gelandet. Lauge sei aus dem Transportraum nicht ausgetreten, allerdings verliefen die Bergungsmaßnahmen schwierig. An der Unfallstelle bildete sich ein Rückstau von zunächst etwa drei Kilometern.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Natronlauge wird unter anderem in der Waschmittelherstellung eingesetzt.