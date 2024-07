Die Feuerwehr wird am Mittag in den Berliner Süden gerufen. Das Gebäude wurde geräumt, es gibt einen Verletzten.

Gefährliche Flüssigkeit in Fabrik in Britz ausgetreten

Berlin (dpa/bb) - Wegen einer ausgelaufenen gefährlichen Flüssigkeit ist die Berliner Feuerwehr in einer Fabrik in Berlin-Britz im Einsatz. Weil die Halle schnell geräumt wurde, ist die Gefährdung sehr gering, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Mensch klagte demnach über Kopfschmerzen und war benommen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr half dem Betreiber beim Abpumpen der Flüssigkeit, die in einem Behälter aufgefangen wurde. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz, sagte der Sprecher. Um welche Flüssigkeit es sich genau handelt, war zunächst nicht klar, sie soll leicht brennbar und giftig sein.