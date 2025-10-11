Die endgültigen Laborergebnisse stehen noch aus, aber die Maßnahmen sind wie immer in einem solchen Fall drastisch. Warum mussten in Neuhardenberg 2.900 Enten sterben?

Neuhardenberg - In einem Entenzuchtbetrieb im Landkreis Märkisch-Oderland ist ein Fall von Geflügelpest festgestellt worden. Betroffen ist nach Angaben des Landkreises ein Bestand mit rund 2.900 Tieren in der Gemeinde Neuhardenberg. Die Tiere seien auf Anordnung des Veterinäramtes tierschutzgerecht getötet worden.

Nachdem vermehrt Tiere in dem Betrieb starben, wurde eine tierärztliche Untersuchung angeordnet. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg wies den Virus-Subtyp H5N1 nach. Eine abschließende Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut als nationales Referenzlabor steht noch aus.