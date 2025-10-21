Die Geflügelpest breitet sich in Brandenburg aus. Einen Verdachtsfall gibt es auch in einem Betrieb in Oberhavel.

Die Geflügelpest hat sich auch in Brandenburg ausgebreitet. Bei einem Ausbruch müssen eine Schutz- und eine Überwachungszone ausgewiesen werden. (Archivbild)

Oranienburg - Auch im Kreis Oberhavel besteht der Verdacht auf die Geflügelpest in einem Landwirtschaftsbetrieb. Das teilte die Landkreis-Verwaltung in Oranienburg am Nachmittag mit. Proben seien bereits im Labor, in Kürze werde mit einem Ergebnis der Analyse gerechnet, hieß es. Zudem seien mindestens elf tote Kraniche im Landkreis gefunden worden.

Das Veterinäramt ruft Geflügelhalter zu besonderer Vorsicht auf. „Wichtigstes Ziel ist, Geflügel in den Betrieben zu schützen. Dazu müssen alle Geflügelhalter Hygiene, Reinigung und Desinfektion besonders streng beachten“, sagte die Dezernentin für Verbraucherschutz, Nancy Klatt.

In zwei Geflügelbetrieben in Brandenburg ist die Geflügelpest bereits nachgewiesen worden. Rund 6.200 Puten und 2.900 Enten wurden getötet. Die für Tiere hoch ansteckende Vogelgrippe breitet sich aktuell unter Wildvögeln und Geflügel in Deutschland stark aus. An den Linumer Teichen, einem Rastgebiet für Zugvögel, wurden Hunderte tote Kraniche gefunden.