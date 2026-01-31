Olympiasieger ist Mathias Gidsel mit Dänemark schon. Weltmeister auch. Nun ist der Welthandballer auf einem „Familientrip“ Richtung EM-Titel unterwegs. Wird Deutschland zum Spielverderber?

Herning - Für Bob Hanning ist er der „Michael Jordan des Handballs“, manchmal sogar ein „Außerirdischer“. Für die meisten ist Mathias Gidsel einfach nur der beste Handballer der Welt. Zweimal wurde der unscheinbare Däne vom deutschen Meister Füchse Berlin zuletzt Welthandballer, dreimal mit Dänemark Weltmeister und auch bei den Olympischen Spielen in Frankreich gab es Gold.

Nur die EM-Trophäe fehlt noch in der Sammlung des schmächtigen Rückraumspielers. Ändert sich das nach dem Finale am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF/Dyn) gegen Deutschland? „Wir wissen, dass wir der Topfavorit sind – da laufen wir auch nicht von weg. Ich nehme diesen Druck wahr, akzeptiere ihn und gehe aufs Feld“, sagte Gidsel.

Für die erfolgsverwöhnten Dänen wäre es 14 Jahre nach dem bislang letzten EM-Titel das Ende einer Durststrecke. „Das ist ein großes Thema für uns. Wir wollen endlich dieses Turnier gewinnen“, hatte Kapitän Magnus Saugstrup erklärt. Dann wären die Rot-Weißen amtierender Olympiasieger, Weltmeister und Europameister. Das gelang bisher nur Frankreich.

Mit 15.000 Fans auf Familientrip

Für Gidsel fühlt sich die Handballreise in Herning wie ein „Familientrip“ an. „Wenn man die Energie spürt, ist man nicht müde. Man ist 100 Prozent dabei“, sagte der Vielspieler. Auch Teamkollege Niclas Kirkelokke erklärte: „Mit der Jyske Bank Boxen im Rücken sind wir schwierig zu schlagen.“

Auch gegen die deutsche Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason, gegen die man seit 2016 kein Pflichtspiel verloren hat, werden wieder 15.000 Fans erwartet. „Ich weiß, dass viele Fans und Medien den Titel von uns erwarten. Aber so einfach ist es nicht. Das wird ein großer Kampf“, versicherte Rasmus Lauge, der schon beim EM-Titel 2012 dabei war.

Gidsel ist von Deutschland überrascht

Um den Druck zumindest ein kleines bisschen zu verringern, redete Gidsel das DHB-Team groß. „Ich bin überrascht, wie gut die deutsche Mannschaft bei dieser EM ist. Die haben nicht nur einen Schritt nach vorn gemacht, sondern zwei. Klar haben sie im Tor Andreas Wolff, aber sie haben auch viele andere X-Faktoren“, befand der zweimalige Welthandballer und nannte unter anderem Julian Köster und Renars Uscins.

Wenn Gidsel auch am Sonntag wieder in Torlaune ist, wird es schwer für Deutschland. Niemand hat bei dieser EM öfter getroffen als der Rückraumspieler - 61 Mal. Er verteidigt, hat das Auge für die Mitspieler und trifft meist nach Belieben. „Man kann ihn nicht wirklich stoppen. Man kann sich nur Mühe geben, ihn ein bisschen einzuschränken“, stellte Matthes Langhoff klar. Der DHB-Profi ist in Berlin Gidsels Teamkollege.