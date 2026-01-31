Die Betrüger bringen die 84-Jährige dazu, zu ihrer Bank zu fahren und einen sechsstelligen Betrag abzuheben. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche.

Worpswede - Betrüger haben sich in Worpswede (Landkreis Osterholz) als Polizisten ausgegeben und eine 84-jährige Rentnerin um mehr als 100.000 Euro gebracht. Die falschen Beamten hätten die 84-Jährige am Donnerstag angerufen und der ihr eingeredet, Kriminelle versuchten, an ihr Geld zu kommen, teilte die Polizei mit. Zur Sicherheit solle sie das Geld der Polizei übergeben.

Durch ein eigens dafür bestelltes Taxi wurde die Frau zu ihrer Bank gelockt, wo sie einen sechsstelligen Betrag aus dem Schließfach entnahm und anschließend an die Betrüger übergab.

Die Ermittler warnen vor der Masche: Am Telefon sensible Konto- oder Bankdaten oder Informationen zu Bargeld oder Depots zu erfragen, sei nicht Aufgabe der Polizei. Bei verdächtigen Anrufen ist es daher ratsam, sofort aufzulegen und die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu informieren.