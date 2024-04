Eine Kugel Erdbeereis wird in einer Eisdiele auf eine weitere Kugel in einem Waffelhörnchen gesetzt.

Berlin - Zum Frühling startet in Berlin wieder eine spezielle Woche rund um italienisches Eis. Ab dem heutigen Donnerstag können sieben Tage lang in 56 teilnehmenden Eisdielen originelle Sorten unter dem Motto „Gelato Week Berlin“ probiert werden. Zum ersten Mal wird die Aktion auch in anderen deutschen Städten und Regionen stattfinden.

Jede Eisdiele bietet in der Woche eine bestimmte Sorte für 1,50 Euro an. So gibt es etwa Orange und Basilikum, Aperol Spritz, Sachertorte, Indische Nacht oder Senf mit Honig und frittierter Gurke. Auf einem Internetportal kann man die besten Eisdielen bewerten.