Es gehe um Ermittlungen in einem Bandendelikt und die Maßnahme sei zu ihrem Schutz, sagen die Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben. Eine Frau hebt in gutem Glauben alles Geld von ihrem Konto ab.

Geld in Mülltonne gelegt: 63-Jährige fällt auf Betrüger rein

Fiese Betrugsmasche: Eine Frau hat einen niedrigen fünfstelligen Betrag in eine Mülltonne gelegt. (Symbolbild)

Altenburg - Eine 63-Jährige ist auf Betrüger hereingefallen und hat einen niedrigen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abgehoben und in einen Mülleimer neben einem Supermarkt gelegt. Das teilte die Polizei am Morgen mit.

Ein Unbekannter hatte die Frau angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Er gab vor, dass er in einem Bandendelikt ermittele und die Frau zu ihrem Schutz sämtliches Geld von ihrem Konto abheben solle. Anschließend solle sie das Geld in einem Mülleimer neben einem Supermarkt legen, was sie auch tat. Später war das Geld weg.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich vor Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Echte Polizisten würden am Telefon niemals zur Übergabe von Geld auffordern. Wer einen solchen Anruf bekomme, solle sofort auflegen.