Wernigerode - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Wernigerode (Landkreis Harz) gesprengt. Die Täter schafften es am frühen Sonntagmorgen jedoch nicht, die Geldkassetten aus dem Automaten zu stehlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin flüchteten sie in eine unbekannte Richtung. Bei der Sprengung wurde der Geldautomat stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Menschen wurden bei der Tat nicht verletzt.

Die Polizei sicherte den Angaben zufolge am Tatort eine Vielzahl von Spuren. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Die Polizei sucht nach Zeugen.