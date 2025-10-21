In den frühen Morgenstunden sprengen Unbekannte einen Geldautomaten in Ilsenburg. Die Polizei sperrt das Gebiet weiträumig und sucht nach den Tätern.

Ilsenburg - In Ilsenburg (Landkreis Harz) haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden in der Harzburger Straße einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, seien die Beamten um kurz nach 4.30 Uhr informiert worden. Aktuell sei die Polizei vor Ort. Der Bereich wird laut einem Sprecher zurzeit weiträumig abgesperrt sowie die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Der Geldautomat befinde sich in der Harzburger Straße gegenüber der Harzlandhalle. Über die Täter gab es bisher noch keine Informationen. Auch über die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.